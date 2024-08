LEGO @ gamescom 2024

Die LEGO Gruppe freut sich, allen Gaming und LEGO-Fans einen exklusiven Vorgeschmack auf die aufregenden Pläne für die gamescom 2024 zu geben! Als Highlight im Entertainmentbereich der Messe findet ihr in Halle 6 einen beeindruckenden 400m² grossen Stand und können dort in die faszinierende LEGO Welt eintauchen und hautnah die neuesten Entwicklungen aus dem Gaming-Produktportfolio erleben.

Die Standfläche ist in verschiedene Themenbereiche unterteilt, die den vielfältigen LEGO-Erlebniswelten gewidmet sind. Auf der dazugehörigen LEGO Bühne wird ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm geboten.

LEGO hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder zu inspirieren und in ihrer Entwicklung zu fördern. Das Ziel ist es, durch kreatives und sicheres Spiel sowohl Kinder als auch Erwachsene zu begeistern und anzuregen. Ob physische Bausteine oder digitale Spielerlebnisse – seit über 90 Jahren steht die LEGO Gruppe für hochwertigen Spielspass, der Generationen verbindet.

"Die LEGO Gruppe spielt eine einzigartige Rolle in der Welt der Videospiele. Wir verbinden die kreative Freiheit und den spielerischen Charakter unserer Bausätze mit beliebten digitalen Spielwelten. Diese Verbindung ermöglicht es Fans, ihre Lieblings-Spiele durch den Bau von LEGO Sets physisch zu erleben und neu zu interpretieren. In der Gaming Community schätzen wir den Enthusiasmus und das Engagement der Spieler, die ihre Fandoms und Erlebniswelten durch LEGO Sets aus unterschiedlichen Gaming-Universen erweitern können"

Theresa Silbereisen, Marketingleiterin der LEGO GmbH

Die Gaming-Erlebnisse der LEGO Gruppe bieten eine spannende Mischung aus physischem und digitalem Spiel, welche die bekannten LEGO Themenwelten in neuen und aufregenden Abenteuern wieder aufleben lassen. Mit den LEGO Sets könnt ihr beliebte Szenen, Charaktere und Objekte aus ihren Lieblingsspielen mit LEGO Steinen nachbauen.

Gaming Themenwelten im Überblick

LEGO Super Mario

Mit LEGO Super Mario können Abenteurer in die bunte Welt des legendären Spiels eintauchen. Mit den beliebten Charakteren Mario, Luigi und Peach, kreativen Bauprojekten und einer völlig neuen Spielweise sind diese Sets ideal, um Lieblingsszenen aus dem Videospiel nachzubauen oder neue Abenteuer zu kreieren.

LEGO Minecraft

Mit authentischen LEGO Minifiguren und den unverwechselbaren Pixel-Details aus der virtuellen Welt sind die LEGO Minecraft Sets ein echter Hingucker. Egal ob eigene Gebäude entworfen oder Creepers, Baumhäuser und andere Orte aus dem Spiel nachgebaut werden: Die Minecraft Sets laden zum kreativen Bauen ein.

LEGO Sonic the Hedgehog

Die grosse Auswahl an LEGO SEGA Sets umfasst neben dem beliebten blauen Igel Sonic auch den bösen Wissenschaftler Dr. Eggman. Die Sonic Sets eignen sich perfekt für eigene, rasante Abenteuer, bei denen Fans in die bunte Action eintauchen und ihre Lieblingsmomente aus den legendären SEGA-Videospielen und -Filmen nachspielen können.

LEGO Animal Crossing

Diese fantasievollen LEGO Sets ermöglichen es, eine eigene Welt im Stil von "Animal Crossing" zu gestalten, die an die beliebten Videospiele erinnert. Im Rollenspiel kann man vollständig in die Welt von Melinda, Tom Nook, Käpten und vielen weiteren Charakteren eintauchen. Sie sind ein perfektes Geschenk für alle, die Fans von "Animal Crossing" sind.

LEGO Fortnite

Die LEGO Gruppe hat eine Reihe von LEGO Fortnite Sets vorgestellt, die von Charakteren, Orten und Gegenständen aus dem beliebten Spiel inspiriert sind. Die vier neuen Sets umfassen das LEGO Fortnite Vorratslama, das LEGO Fortnite Durr Burger Set, das LEGO Fortnite Knochen-Schali und den LEGO Fortnite Schlachtenbus. Das Vorratslama-Set enthält eine detaillierte Llama-Figur sowie Zubehör wie Grappler, Slurp Juice, Rough Ruby, Rucksack, Good Luck Charm, Slap Juice und Dynamit. Das Durr Burger Set stellt das ikonische Restaurant-Maskottchen dar, während das Knochen-Schali Set Details wie Peelys Spitzhacke, Paint Launcher und Banana Bag Back Bling bietet. Der Schlachtenbus ist eine Nachbildung des Heissluftballons aus dem Spiel, ausgestattet mit rollenden Rädern und einem abnehmbaren Dach. Diese Sets, die aus der Zusammenarbeit zwischen Epic Games und der LEGO Gruppe entstanden sind, bieten eine spannende Kombination aus LEGO Steinen und Fortnite-Spielerlebnis und können vorbestellt werden, bevor sie exklusiv in LEGO Stores und online ab dem 1. Oktober erhältlich sind.

LEGO The Legend of Zelda

Baumeister können einen legendären Charakter aus der Videospielreihe "The Legend of Zelda" bauen und erschaffen eine von zwei detailgetreuen Versionen des Deku-Baums aus "Ocarina of Time" oder "Breath of the Wild".