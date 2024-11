LEGO Horizon Adventures: Neues LEGO-Set angekündigt

Seit dem 14. November ist "LEGO Horizon Adventures" von Guerrilla und Studio Gobo für PlayStation 5, PC und Nintendo Switch erhältlich. Zur Feier der Veröffentlichung wurde nun ein neues passendes LEGO-Set angekündigt.

Das "LEGO Horizon Adventures Aloy und Varl vs. Panzerwanderer und Sägezahn Gaming"-Set umfasst 768 Teile und versetzt die beiden Charaktere Aloy und Varl in eine Dschungelumgebung, in der sie mit ihren aus dem Spiel bekannten Waffen – Bogen und Speer – Feuer-, Schock- und Kälteangriffe gegen einen Panzerwanderer und einen Sägezahn einsetzen können.

Der Panzerwanderer hat bewegliche Beine und Arme, aufklappbare Klauen sowie eine abnehmbare Frachtkapsel und einen Schild, während der Sägezahn aufklappbare Kiefer, einen drehbaren Oberkörper und einen beweglichen Hals, Kopf und Beine hat.

Das Set erscheint am 1. März 2025.