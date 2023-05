LEGO Icons PAC-MAN Arcade Set angekündigt

Die LEGO Group und Bandai Namco feiern mit der Enthüllung des neuen "LEGO Icons Pac-Man Arcade Sets" das 43-jährige Jubiläum von "Pac-Man", eines der bekanntesten und nostalgischsten Spiele aller Zeiten.

Das "Pac-Man"-Videospiel wurde am 22. Mai 1980 von Bandai Namco Entertainment Inc. (vorher Namco) in Japan veröffentlicht und zum kulturellen Symbolbild. Nach 40 Jahren als Teil der weltweiten Popkultur haben sich LEGO und Bandai Namco zusammengetan, um den Klassiker der 80er Jahre in Baustein-Form zurückzubringen. Diese Zusammenarbeit hat enthüllt, dass Pac-Mans berühmte gelbe Farbe von der charakteristischen Farbe der LEGO Group inspiriert wurde.

Das neue LEGO-Set-Design zeigt eine Arcade-Version von "Pac-Man" und erlaubt es euch einige der Moves des Spiels nachzustellen. Zusätzlich können grosse, bunte Baustein-Versionen von Pac-Man, Blinky und Clyde gebaut werden, die auf einem Sockel rotieren. Diese können auf dem Automaten oder separat ausgestellt werden.

Nachdem alles aufgebaut ist, kann der Münzschlitz beleuchtet werden. Ausserdem ist eine Darstellung einer weiblichen Minifigur, die Pac-Man an einem Arcade-Automaten spielt, im Inneren des Gehäuses versteckt.

Fun Facts zu Pac-Man