Lego bekommt drei Sonic-Sets

Lego hat gleich drei neue Sets in Aussicht gestellt, in denen der ikonische Sonic eine tragende Rolle spielen wird. Wir haben alle Informationen dazu für euch zusammengetragen.

Bei Super Sonic handelt es sich um die erste Lego-Sonic-Minifigur seit Knuckles, Rogue und Shadow. Letztere waren ja bereits im vergangenen Oktober angeteast worden und sind nun in diversen Sets verfügbar. Das jetzige Set mit Super Sonic besteht aus 590 Teilen.

Das zweite Set heisst "Knuckles and the Master Emerald Shrine" und lässt Erinnerungen an "Sonic Adventure" auf dem guten alten Dreamcast aufleben. Es besteht aus 325 Teilen.

Abgerundet wird das Lego-Trio vom "Tails' Adventure Boat"-Set. Hier kommt allerdings die Frage auf, ob Tails wirklich schonmal ein Boot gefahren ist. Jedenfalls umfasst das Set stolze 393 Teile.

Alle drei Lego-Sets mit Sonic sind ab 1. August verfügbar.