LEGO enthÃ¼llt die allerersten PokÃ©mon-Sets

The PokÃ©mon Company International und die LEGO Gruppe stellen, die erste Sammlung der LEGO PokÃ©mon Sets vor. Basierend auf einigen der ikonischsten PokÃ©mon aus der 30-jÃ¤hrigen Markengeschichte ermÃ¶glichen die ersten LEGO PokÃ©mon Sets der Community, ihre Lieblings-PokÃ©mon aus LEGO Steinen zu bauen und auszustellen.

Die Zusammenarbeit vereint zwei beliebte Welten und lÃ¤dt euch Ã¼berall ein, eure Reise als PokÃ©mon-Trainer Stein fÃ¼r Stein fortzusetzen. Der Start der ersten drei Sets zeigt fÃ¼nf beliebte PokÃ©mon â€“ Pikachu, Evoli, Bisaflor, Glurak und Turtok â€“, die in LEGO-Steinform nachgebildet wurden.

Ein Set, das wirklich eines der bekanntesten PokÃ©mon wÃ¼rdigt, ist LEGO PokÃ©mon Pikachu und PokÃ©ball. Das Set ermÃ¶glicht es euch, eine der ikonischsten Szenen aus dem Franchise nachzustellen: Pikachu, das aus dem PokÃ©ball springt und bereit fÃ¼r den Kampf ist. Das aus Steinen gebaute Pikachu prÃ¤sentiert dieses beliebte PokÃ©mon in einer dynamischen Pose, wie es aus einem PokÃ©ball herausspringt.

Das Set mit 2'050 Teilen verfÃ¼gt Ã¼ber eine schwarze, blitzfÃ¶rmige Basis, aus der Blitzenergie austritt, wÃ¤hrend Pikachu aus dem PokÃ©ball springt und bereit fÃ¼r Action ist. Wichtige versteckte Details beinhalten eine "25", die auf der Basis von Pikachus PokÃ©dex-Nummer anspielt.

Zur Feier des ikonischen Elektro-PokÃ©mon-Typs kÃ¶nnen Fans das Modell sowohl in einer Kampfpose aus dem geÃ¶ffneten PokÃ©ball als auch in einer sitzenden Pose mit geschlossenem PokÃ©ball positionieren.

Das LEGO PokÃ©mon Bisaflor, Glurak und Turtok Set bringt drei der beliebtesten PokÃ©mon zu den Fans, in einem der grÃ¶ssten AusstellungssÃ¤tze der LEGO Gruppe. Mit Ã¼ber 6'838 Teilen zeigt das Set erstmals die Evolutionen der drei ersten Partner-PokÃ©mon aus Kanto in LEGO-Steinform.

Jede der drei Figuren fÃ¤ngt die Originaldesigns mit AuthentizitÃ¤t und einzigartiger Beweglichkeit ein. Diese PokÃ©mon kÃ¶nnen einzeln oder zusammen auf der Aktionsbasis ausgestellt werden, die versteckte Details fÃ¼r Fans enthÃ¤lt, die sie beim Bauen entdecken kÃ¶nnen. Die Basis weist Designelemente auf, die von den Biomen der jeweiligen PokÃ©mon inspiriert sind und der Ausstellung zusÃ¤tzliche Tiefe verleihen.

Des Weiteren wird Evolis Charme mit LEGO PokÃ©mon Evoli, einem 587-teiligen Set, das das beliebte PokÃ©mon zum Leben erweckt, prÃ¤sentiert. Evolis ausdrucksstarkes Gesicht sowie der bewegliche Schwanz, Kopf und die Gliedmassen ermÃ¶glichen es den Baumeister:innen, den Fanliebling entweder in Ruhe oder bereit zum Handeln zu positionieren. Mit der Build Together App kÃ¶nnen Fans gemeinsam mit Freund:innen und Familie bauen.

"Die Welt der PokÃ©mon in LEGO Steinen zum Leben zu erwecken, ist sowohl eine aufregende Gelegenheit als auch eine grosse Verantwortung. Wir haben daran gearbeitet, unsere Welten auf eine Weise zu kombinieren, die wirklich die KreativitÃ¤t, das Abenteuer und das Wunder feiert, das PokÃ©mon reprÃ¤sentiert. Diese Partnerschaft erÃ¶ffnet eine ganz neue Palette von MÃ¶glichkeiten fÃ¼r Trainer und Baumeister, und wir kÃ¶nnen es kaum erwarten, dass Fans diese neuen LEGO PokÃ©mon Sets erleben.â€œ"

Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer der LEGO Gruppe

"Als lebenslanger PokÃ©mon-Fan war es eine unglaubliche Ehre, dabei zu helfen, diese PokÃ©mon zum ersten Mal in LEGO-Steinform zum Leben zu erwecke. PokÃ©mon hat Generationen von Fans auf der ganzen Welt inspiriert, daher hat unser Team den Entwurf dieser Sets mit grosser Sorgfalt und Leidenschaft angegangen, um sicherzustellen, dass jedes Detail und jede Pose wirklich das feiert, was diese Charaktere so beliebt macht. Ich hoffe, die Fans werden genauso viel Freude am Bauen haben, wie wir am Entwerfen."

Siddharth Muthyala, Design Director bei LEGO PokÃ©mon

"PokÃ©mon hat schon immer Entdeckung und Verbindung inspiriert, und die Partnerschaft mit der LEGO Gruppe vereint diese Eigenschaften mit KreativitÃ¤t und Fantasie in einer neuen Form. Indem wir das AbenteuergefÃ¼hl von PokÃ©mon mit dem durchdachten Design und der Liebe zum Detail der LEGO Gruppe kombinieren, geben wir den Fans die MÃ¶glichkeit, zu bauen, zu spielen und ihre eigenen Geschichten auf eine Weise zu erzÃ¤hlen, die sie noch nie zuvor erlebt haben â€“ etwas, das wir begeistert zum Leben erwecken sehen."

Gaku Susai, Chief Product and Experience Officer bei The PokÃ©mon Company International*

Schnitzeljagd â€“ Finde und fange sie alle!

Zwischen dem 12. Januar und dem 27. Februar kÃ¶nnen LEGO PokÃ©mon-Fans versteckte LEGO PokÃ©mon-Hinweise in digitalen KanÃ¤len suchen. Sie werden herausgefordert, Hinweise im digitalen LEGO- und PokÃ©mon-Content zu finden, um spannende Belohnungen freizuschalten und die Chance zu erhalten, den Hauptpreis zu erleben: PokÃ©mon XP und die PokÃ©mon-Weltmeisterschaften 2026 in San Francisco, einschliesslich Zugang zum Meisterschafts-Sonntag im Chase Center sowie allen drei neuen LEGO PokÃ©mon Sets.

LEGO PokÃ©mon Evoli

Preis: 59.99 â‚¬

Teile: 587 Produkt-Nr.: 72151

Masse: 19 cm hoch, 15 cm breit und 21 cm tief

VerfÃ¼gbar: Ab 27. Februar 2026

LEGO PokÃ©mon Pikachu und der PokÃ©ball

Preis: 199.99 â‚¬

Teile: 2'050

Produkt-Nr.: 72152

Masse: 35 cm hoch, 26 cm breit und 39 cm tief

VerfÃ¼gbar: Ab 27. Februar 2026

LEGO PokÃ©mon Bisaflor, Glurak und Turtok

Preis: 649.99 â‚¬

Teile: 6'838

Produkt-Nr.: 72153

Masse: 50 cm hoch, 54 cm breit und 36 cm lang

VerfÃ¼gbar: Ab 27. Februar 2026

Vorbestellung: Ab 12. Januar 2026