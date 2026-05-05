LEGO enthüllt das SEGA Mega Drive Set

Die LEGO Group und SEGA haben mit der SEGA Mega Drive Spielkonsole (40926) das neue Modell nun auch offiziell vorgestellt. Das Set ist eine Nachbildung der ursprünglichen Konsole von SEGA.

Das Ausstellungsmodell ermöglicht es euch, das Set entweder als SEGA Mega Drive oder als SEGA Genesis zu bauen.

Zum Set gehören:

Abnehmbare Controller

Dekorative Aufkleber

"Wie viele andere meiner Generation erinnere ich mich noch lebhaft daran, als das SEGA Mega Drive auf den Markt kam – es kam mir vor, als wäre sie nicht von dieser Welt. Auch 27 Jahre später ist die Begeisterung für die Konsole ungebrochen – ich spiele immer noch auf meiner! Die filigranen Details und Rundungen der Konsole mit LEGO-Steinen nachzubilden, war eine spannende Herausforderung, auch wenn es nicht einfach war."

Patrik, Designer bei der LEGO Group

"Wir sind der Überzeugung, dass dieses Bauerlebnis sowohl SEGAs Tradition im Bereich Gaming als auch die spielerische Kreativität des LEGO-Spielens widerspiegelt. Das SEGA Mega Drive hat einen besonderen Platz in den Herzen der Gamer und steht für eine prägende Ära in der Geschichte der Videospiele. Mit diesem neuen LEGO-Set können Fans nicht nur nostalgische Erinnerungen wieder aufleben lassen, sondern sich auch kreativ und aktiv mit dem Erbe von SEGA auseinandersetzen."

Alex Gomez, VP, Licensing & Partnerships of SEGA of America, Inc.

Alter: Ab 12 Jahren

Teile: 479

Abmessungen: Das Set ist 4 cm hoch, 16 cm breit und 12 cm tief, während die Controller 2 cm hoch, 8 cm breit und 24 cm tief sind. Inhalt: Das Bauset beinhaltet 2 abnehmbare Controller, ein Spielmodul, das aus der Konsole herausgenommen werden kann, sowie Aufkleber zum Dekorieren.

Die LEGO SEGA Mega Drive Spielkonsole ist ab dem 1. Juni 2026 erhältlich. Der Preis für das Set liegt bei 44.90 CHF.