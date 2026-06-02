Neue LEGO Pokémon Smart Play Sets

Heute haben die LEGO Gruppe und The Pokémon Company International die neuesten Sets der LEGO Pokémon-Reihe vorgestellt, die Kindern weltweit noch mehr Möglichkeiten bieten, mit ihren Lieblings-Pokémon in LEGO Form zu spielen.

Dank der LEGO Smart Play Technologie fühlen sich Baumeister wie Pokémon-Trainerinnen und Trainer, da ihre geliebten LEGO Pokémon jetzt die Fähigkeit haben, interaktiv zu spielen. Die Sets gehen über das Bauen hinaus und konzentrieren sich auf Training, Pflege und Kämpfe!

Das LEGO Smart Play System wird vom LEGO Smart Brick angetrieben – ausgestattet mit mehr als zwanzig patentierten Weltneuheiten innerhalb seiner Technologie, die LEGO Bauten durch Licht, Klang, Bewegung und Sensorik auf die Spielweise der Kinder reagieren lassen, ganz ohne Bildschirme.

Mit zwölf neuen LEGO Pokémon Smart Play Sets können Fans in interaktives Spiel mit einigen ihrer liebsten Pokémon eintauchen, darunter Bisasam, Glumanda, Schiggy, Gengar, Evoli, Mew und mehr.

Kinder können ihr LEGO Pikachu mit einem aus LEGO Steinen gebauten Smart Tag Sandwich füttern oder ihr LEGO Glurak kitzeln, um ein fröhliches Lachen zu erzeugen. Je mehr sie spielen, desto stärker wird die Bindung, während sie sich auf spektakuläre Kämpfe mit Freunden und Familie vorbereiten.

"Wir sind begeistert, zwei weltweit bekannte und beliebte Marken zusammenzubringen. Zum ersten Mal reagieren LEGO Pokémon auf die Aktionen von Kindern: Das bedeutet, dass Fans ihre LEGO Pokémon durch praktisches, fantasievolles Spiel bauen, trainieren und mit ihnen interagieren können, was Kreativität, Selbstvertrauen und Geschichtenerzählen fördert. LEGO Smart Play ist eine Erweiterung unseres bestehenden LEGO System-in-Play und wir freuen uns, es in unsere neuesten LEGO Pokémon Sets zu integrieren. Es geht darum, Kinder einzuladen, zu erkunden, zu experimentieren und ihre eigenen Ideen in ihre Abenteuer einzubringen!”

Julia Goldin, Chief Marketing and Product Officer bei der LEGO Gruppe

"Pokémon war schon immer von der Freude an Entdeckung und Verbindung geprägt, und wir sehen jeden Tag, wie stark die Vorstellungskraft sein kann, wenn sie gepflegt wird und Raum zum Wachsen bekommt. Die Zusammenarbeit mit der LEGO Gruppe und ihrer SMART Brick Technologie bringt diese gemeinsamen Werte auf eine neue, interaktive Weise zum Leben. Gemeinsam bieten wir jungen Trainern eine praktische Möglichkeit, sich mit der Welt der Pokémon zu beschäftigen und eröffnen neue Möglichkeiten für eine neue Generation von Fans."

Gaku Susai, Chief Product and Experience Officer bei The Pokémon Company International

Die neuen LEGO Pokémon Smart Play Sets bieten eine breite Vielfalt an Bauten, die um verschiedene Pokémon, ihre Eigenschaften, Umgebungen und Trainingsmomente gestaltet sind. LEGO Smart Play All-in-One Sets enthalten alles, was für ein SmartPlay Erlebnis benötigt wird – einschliesslich mindestens eines LEGO Smart Brick, Smart Charger und LEGO SmartTags, während LEGO Smart Play Kompatible Sets dazu gedacht sind, das Spielerlebnis zu erweitern und mindestens einen oder mehrere SmartTags enthalten, jedoch keinen Smart Brick.

Zwei LEGO SMART Play All-In-One Sets und zehn LEGO SMART Play Kompatible Sets werden eingeführt, darunter: