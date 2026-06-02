Neue LEGO Pokémon Smart Play Sets

Heute haben die LEGO Gruppe und The Pokémon Company International die neuesten Sets der LEGO Pokémon-Reihe vorgestellt, die Kindern weltweit noch mehr Möglichkeiten bieten, mit ihren Lieblings-Pokémon in LEGO Form zu spielen.
Dank der LEGO Smart Play Technologie fühlen sich Baumeister wie Pokémon-Trainerinnen und Trainer, da ihre geliebten LEGO Pokémon jetzt die Fähigkeit haben, interaktiv zu spielen. Die Sets gehen über das Bauen hinaus und konzentrieren sich auf Training, Pflege und Kämpfe!
Das LEGO Smart Play System wird vom LEGO Smart Brick angetrieben – ausgestattet mit mehr als zwanzig patentierten Weltneuheiten innerhalb seiner Technologie, die LEGO Bauten durch Licht, Klang, Bewegung und Sensorik auf die Spielweise der Kinder reagieren lassen, ganz ohne Bildschirme.
Mit zwölf neuen LEGO Pokémon Smart Play Sets können Fans in interaktives Spiel mit einigen ihrer liebsten Pokémon eintauchen, darunter Bisasam, Glumanda, Schiggy, Gengar, Evoli, Mew und mehr.
Kinder können ihr LEGO Pikachu mit einem aus LEGO Steinen gebauten Smart Tag Sandwich füttern oder ihr LEGO Glurak kitzeln, um ein fröhliches Lachen zu erzeugen. Je mehr sie spielen, desto stärker wird die Bindung, während sie sich auf spektakuläre Kämpfe mit Freunden und Familie vorbereiten.
"Wir sind begeistert, zwei weltweit bekannte und beliebte Marken zusammenzubringen. Zum ersten Mal reagieren LEGO Pokémon auf die Aktionen von Kindern: Das bedeutet, dass Fans ihre LEGO Pokémon durch praktisches, fantasievolles Spiel bauen, trainieren und mit ihnen interagieren können, was Kreativität, Selbstvertrauen und Geschichtenerzählen fördert. LEGO Smart Play ist eine Erweiterung unseres bestehenden LEGO System-in-Play und wir freuen uns, es in unsere neuesten LEGO Pokémon Sets zu integrieren. Es geht darum, Kinder einzuladen, zu erkunden, zu experimentieren und ihre eigenen Ideen in ihre Abenteuer einzubringen!”
Julia Goldin, Chief Marketing and Product Officer bei der LEGO Gruppe
"Pokémon war schon immer von der Freude an Entdeckung und Verbindung geprägt, und wir sehen jeden Tag, wie stark die Vorstellungskraft sein kann, wenn sie gepflegt wird und Raum zum Wachsen bekommt. Die Zusammenarbeit mit der LEGO Gruppe und ihrer SMART Brick Technologie bringt diese gemeinsamen Werte auf eine neue, interaktive Weise zum Leben. Gemeinsam bieten wir jungen Trainern eine praktische Möglichkeit, sich mit der Welt der Pokémon zu beschäftigen und eröffnen neue Möglichkeiten für eine neue Generation von Fans."
Gaku Susai, Chief Product and Experience Officer bei The Pokémon Company International
Die neuen LEGO Pokémon Smart Play Sets bieten eine breite Vielfalt an Bauten, die um verschiedene Pokémon, ihre Eigenschaften, Umgebungen und Trainingsmomente gestaltet sind. LEGO Smart Play All-in-One Sets enthalten alles, was für ein SmartPlay Erlebnis benötigt wird – einschliesslich mindestens eines LEGO Smart Brick, Smart Charger und LEGO SmartTags, während LEGO Smart Play Kompatible Sets dazu gedacht sind, das Spielerlebnis zu erweitern und mindestens einen oder mehrere SmartTags enthalten, jedoch keinen Smart Brick.
Zwei LEGO SMART Play All-In-One Sets und zehn LEGO SMART Play Kompatible Sets werden eingeführt, darunter:
LEGO Pokémon SMART Play: Trainingshaus mit Pikachu (72164) All-in-One Set für Kinder ab 6 Jahren. Dieses Set enthält ein von Pikachu inspiriertes Baumhaus, Trainingsgegenstände, einen Pokéball, ein baubares Sandwich und mehr. Fans können die Chance nutzen, Pokémon-Trainer zu werden, indem sie LEGO Pikachu pflegen, füttern, spielen, trainieren und kämpfen. Enthält 1 SMART Brick, 4 Tags, Figur und Charger.
LEGO Pokémon SMART Play: Glurak vs. Blitza Ultimative Schlacht (72167) All-in-One Set für Kinder ab 8 Jahren zeigt Glurak und Blitza in einem erbitterten Kampf zwischen den beiden ikonischen LEGO Pokémon. Schau dich um und nutze das Heilspray zur Unterstützung im Kampf oder lasse die Pokémon in einer freundlichen Trainingseinheit auf dem Trainingsgelände zusammen springen. Enthält 2 SMART Bricks, 4 Tags, 2 Figuren und Charger.
LEGO Pokémon SMART Play: Beerenparty mit Bisasam und Bidiza (72155) kompatibles Set für Kinder ab 7 Jahren. In diesem Set können Kinder eine der Schlüsselhandlungen eines grossartigen Pokémon-Trainers nachspielen – ihre LEGO Pokémon zu pflegen. Das Set kommt mit zwei Pokémon, dem beliebten Bisasam und Bidiza. Mache einen leckeren Beeren-Smoothie im Entsafter und füttere die snackhungrigen Pokémon!
LEGO Pokémon SMART Play: Trainer's Buggy Abenteuer mit Schiggy (72156) kompatibles Set für Kinder ab 7 Jahren. Fans können LEGO Schiggy auf dem Beifahrersitz in einem Strandbuggy mitnehmen. Das Fahrzeug hat 2 Wasserstud-Schützen und ein Wasserstud-Lagerfach, um Feuer am Gemüsegrill zu löschen.
LEGO Pokémon SMART Play: Glumanda und Kleinstein's Höhlenkampf (72157) kompatibles Set für Kinder ab 6 Jahren. Fans können das ‚Erste Abenteuer des Trainers‘ mit LEGO Glumanda und Kleinstein nachspielen. Glumanda erkundet eine Höhle mit Schätzen und Kristallen. Sei wachsam und achte auf den wütenden Kleinstein.
LEGO Pokémon SMART Play: Felori, Krokel und Kwaks Kampf (72158) kompatibles Set für Kinder ab 8 Jahren lässt Kinder Geschichten für die drei Paldea Starter-Pokémon nachspielen. Jedes der drei LEGO Pokémon hat einen anderen Typ: Felori ist Typ Pflanze, Krokel ist Typ Feuer und Kwaks ist Typ Wasser. Das Drehrad kann helfen, zu entscheiden, mit wem gekämpft oder gegeneinander gekämpft wird.
LEGO Pokémon SMART Play: Pummeluff Konzert (72159) kompatibles Set für Kinder ab 7 Jahren zeigt LEGO Pummeluff. Dieses Pokémon liebt es zu singen und Musik zu machen, mit Schlüsselteilen wie Mikrofonen, Lautsprechern und einer Musikbühne.
LEGO Pokémon SMART Play: Drohnensuche nach dem mystischen Mew (72161) kompatibles Set für Kinder ab 8 Jahren zeigt das mystische Pokémon Mew. Kinder können auf die Suche nach LEGO Mew gehen, indem sie eine von einem Pokéball inspirierte Drohne nutzen, um die antiken Ruinen zu finden, in denen Mew sich versteckt.
LEGO Pokémon SMART Play: Evoli und Lapras' Schatzsuche (72162) kompatibles Set für Kinder ab 8 Jahren zeigt LEGO Evoli und Lapras auf einem Seeabenteuer, um die Karte zum Schiffswrack zu finden. Das Senken des Mastes, um einen Felsen zu heben, enthüllt eine Schatztruhe voller Münzen und Edelsteine.
LEGO Pokémon SMART Play: Mewtu's Laborbruch (72163) kompatibles Set für Kinder ab 10 Jahren lässt Fans eine Szene nachstellen, in der LEGO Mewtu aus seinem Labortank ausbricht. Das Set enthält einen verstellbaren Labortank, Mewtu-Infoscreen, seltenen Meisterball und Mewtu-Figur.
LEGO Pokémon SMART Play: Nachtara vs. Knakrack Meisterschaftskampf (72165) kompatibles Set für Kinder ab 10 Jahren sieht LEGO Nachtara und Knakrack zusammen in einer lustigen Meisterschaft um die Pokéball-Trophäe kämpfen. Ein riesiger Pokéball ist enthalten.
LEGO Pokémon SMART Play: Tragosso und Gengar's Gruselige Begegnung (72166) kompatibles Set für Kinder ab 8 Jahren zeigt LEGO Tragosso, das versucht, Gengar zu besiegen, um den darunter versteckten Schatz zu sammeln.