LEGO x Zelda - Das letzte Gefecht

Heute enthüllt die LEGO Gruppe das Set "LEGO The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Das Letzte Gefecht" (77093). Es ist eine Hommage an den dramatischen Showdown aus dem beliebten Spiel. Das detailreiche LEGO Set lädt euch dazu ein, die epische Auseinandersetzung zwischen Held Link, Prinzessin Zelda und Dämonenkönig Ganon inmitten der Ruinen von Ganons Schloss nachzustellen.

Ganondorf erwacht per Knopfdruck

Mit 1'003 Teilen fängt das Set die Dramatik und Intensität der letzten Schlacht ein: Die Szene zeigt einen einstürzenden Schlossturm und Trümmer, unter denen drei Herzen (Lebensenergie) verborgen sind. Ein Knopfdruck genügt, um den Klappmechanismus zu betätigen: Die Ruine zerbricht und Ganondorf, der Grossmeister des Bösen und Alter Ego von Ganon, erhebt sich aus dem Schutt, bereit für das Duell mit Link.

Legendäre Ausrüstung trifft auf interaktiven Spielspass

Das Set bietet zahlreiche Ausstellungsmöglichkeiten: Ikonische Gegenstände wie das Master-Schwert, der Hylia-Schild und der Stahlhammer lassen sich in Szene setzen. Auch Zeldas magische Kraft wird durch spezielle Lichtwellen-Elemente dargestellt. Interaktive Funktionen bereichern das Bauerlebnis: Fans können verborgene Schätze entdecken, Ganondorf auferstehen lassen und sich dem Kampf gegen eine grosse, zusammenbaubare Figur von Ganon stellen. Für noch mehr Spiel- und Ausstellungsmöglichkeiten enthält das Set ein transparentes Element, das die Fee Navi darstellt, sowie Stoffumhänge und Waffen für die Figuren.

LEGO The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Das Letzte Gefecht

UVP: 119.99 €

Elemente: 1'003

Produktnummer: 77093

Masse: 17 cm hoch, 29 cm breit und 18 cm tief