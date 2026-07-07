Neue LEGO PokÃ©mon-Sets vorgestellt

Heute haben die LEGO Gruppe und The PokÃ©mon Company International fÃ¼nf neue Sets fÃ¼r die LEGO PokÃ©mon-Reihe enthÃ¼llt. Alle fÃ¼nf Sets zeigen ikonische PokÃ©mon, einige davon beinhalten heiss erwartete LEGO PokÃ©mon Minifiguren und PokÃ©mon Figuren.

Die Auswahl zeigt beliebte PokÃ©mon wie Arkani, Rayquaza und Mampfaxo, die in LEGO Steinform nachgebildet sind, und bietet Baumeistern die MÃ¶glichkeit, die Action Stein fÃ¼r Stein nachzubilden. Ebenfalls neu ist das LEGO PokÃ©mon PokÃ©ball mit beeindruckenden Trainermomenten Set, das erstmals drei PokÃ©mon Trainer-Minifiguren und Figuren fÃ¼r Pikachu und Evoli enthÃ¤lt.

Diese neuen Sets vereinen weiterhin die zwei charakteristischen Welten des LEGO Bauens und PokÃ©mon und laden Fans Ã¼berall ein, ihre PokÃ©mon-Trainer-Reise Stein fÃ¼r Stein fortzusetzen:

Ein Set mit 1'083 Teilen, LEGO PokÃ©mon Rayquaza bringt eines der bekanntesten legendÃ¤ren PokÃ©mon in Steinform zum Leben, vollgepackt mit authentischen Details und perfekt zum Ausstellen. Dieser Bau rekonstruiert die ikonische Himmelturm-Szene aus PokÃ©mon Omega Rubin und PokÃ©mon Alpha Saphir und enthÃ¤lt eine exklusive Minifigur von WissenshÃ¼terin Amalia.

bringt eines der bekanntesten legendÃ¤ren PokÃ©mon in Steinform zum Leben, vollgepackt mit authentischen Details und perfekt zum Ausstellen. Dieser Bau rekonstruiert die ikonische Himmelturm-Szene aus PokÃ©mon Omega Rubin und PokÃ©mon Alpha Saphir und enthÃ¤lt eine exklusive Minifigur von WissenshÃ¼terin Amalia. LEGO PokÃ©mon Arkani rekonstruiert eines der prÃ¤chtigen Feuer-PokÃ©mon als eine 1'190-teilige, voll bewegliche LEGO Display-Version. Der beeindruckende Bau fÃ¤ngt Arkanis feurigen Geist, kraftvolle Haltung und charakteristisches Fell ein - eine getreue Nachbildung dieses PokÃ©mon aus der Kanto-Region.

rekonstruiert eines der prÃ¤chtigen Feuer-PokÃ©mon als eine 1'190-teilige, voll bewegliche LEGO Display-Version. Der beeindruckende Bau fÃ¤ngt Arkanis feurigen Geist, kraftvolle Haltung und charakteristisches Fell ein - eine getreue Nachbildung dieses PokÃ©mon aus der Kanto-Region. FÃ¼r LEGO PokÃ©mon Trainer , die ein neues AusstellungsstÃ¼ck suchen, bietet LEGO PokÃ©mon PokÃ©ball mit beeindruckenden Trainermomenten einen auffÃ¤lligen 2'368-teiligen Bau, der wirklich einzigartig ist. Das Set enthÃ¤lt einen grossen, aus Steinen gebauten PokÃ©ball, der sich Ã¶ffnen und schliessen lÃ¤sst und wichtige Momente aus der Reise eines PokÃ©mon-Trainers enthÃ¤lt. Im Inneren kÃ¶nnen Fans eine Kampfszene, Professor Eichs Labor und mehr finden, einschliesslich drei Minifiguren von Professor Eich, Picknickerin und Rot, sowie Pikachu- und Evoli-Figuren, die das Set weiter bereichern.

, die ein neues AusstellungsstÃ¼ck suchen, bietet mit beeindruckenden Trainermomenten einen auffÃ¤lligen 2'368-teiligen Bau, der wirklich einzigartig ist. Das Set enthÃ¤lt einen grossen, aus Steinen gebauten PokÃ©ball, der sich Ã¶ffnen und schliessen lÃ¤sst und wichtige Momente aus der Reise eines PokÃ©mon-Trainers enthÃ¤lt. Im Inneren kÃ¶nnen Fans eine Kampfszene, Professor Eichs Labor und mehr finden, einschliesslich drei Minifiguren von Professor Eich, Picknickerin und Rot, sowie Pikachu- und Evoli-Figuren, die das Set weiter bereichern. LEGO PokÃ©mon Mampfaxo rekonstruiert das liebenswerte Normal-Typ PokÃ©mon Mampfaxo in einem 757-teiligen Bauerlebnis. Mit einer HÃ¶he von Ã¼ber 18 cm fÃ¤ngt dieser Bau perfekt die charmante, verspielte PersÃ¶nlichkeit von Mampfaxo ein, mit beweglichen Armen und Kopf, und seinem unersÃ¤ttlichen Appetit durch kÃ¶stliche Leckereien, die im Set enthalten sind.

rekonstruiert das liebenswerte Normal-Typ PokÃ©mon Mampfaxo in einem 757-teiligen Bauerlebnis. Mit einer HÃ¶he von Ã¼ber 18 cm fÃ¤ngt dieser Bau perfekt die charmante, verspielte PersÃ¶nlichkeit von Mampfaxo ein, mit beweglichen Armen und Kopf, und seinem unersÃ¤ttlichen Appetit durch kÃ¶stliche Leckereien, die im Set enthalten sind. LEGO PokÃ©mon Rot als grosse Minifigur: Mit Ã¼ber 930 Teilen zeigt das Set den Trainer Rot in seinem ikonischen roten Hut, blauen Hosen, Rucksack und roter Weste mit einem Anstecker sowie einem PokÃ©ball. Die Figur hat bewegliche Arme und Beine, mit einem drehbaren Kopf, was die MÃ¶glichkeiten fÃ¼r Spiel und Ausstellung maximiert.

"Wir wissen, dass Fans begeistert sind, die LEGO PokÃ©mon Welt weiterhin in unserem Portfolio wachsen zu sehen. PokÃ©mon ist ein so beliebtes Franchise mit einer unglaublich leidenschaftlichen globalen Gemeinschaft und die Resonanz auf unsere LEGO PokÃ©mon Sets war bisher aussergewÃ¶hnlich. Wir freuen uns darauf, weiterhin neue und kreative Bauerlebnisse fÃ¼r Fans jeden Alters zu bieten und kÃ¶nnen es kaum erwarten, dass sie das geniessen, was als nÃ¤chstes kommt."

Julia Goldin, Chief Marketing and Product Officer bei der LEGO Gruppe

"Die Resonanz unserer Fans auf die bisher verÃ¶ffentlichten LEGO PokÃ©mon Sets war unglaublich zu sehen. Wir sind stolz darauf, weiterhin Entdeckung und KreativitÃ¤t durch neue VerÃ¶ffentlichungen wie diese, zusammen mit der LEGO Gruppe, zu inspirieren und den Fans die MÃ¶glichkeit zu geben, die Welt von PokÃ©mon auf ganz neue Weise zu bauen und zu erleben."

Gaku Susai, Chief Product and Experience Officer bei The PokÃ©mon Company International

Die neuen LEGO PokÃ©mon Sets sind bei ausgewÃ¤hlten EinzelhÃ¤ndlern weltweit in den LaunchmÃ¤rkten ab dem 1. August 2026, wÃ¤hrend LEGO PokÃ©mon PokÃ©ball mit Trainermomenten (72154) und LEGÂ® PokÃ©mon Rot als grosse Minifigur (40868) ab dem 1. Oktober 2026 verfÃ¼gbar sein werden.