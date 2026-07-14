LEGO: Wer wohnt in 'ner Ananas ganz tief im Meer?

Passend zu SpongeBobs Geburtstag in der Zeichentrickserie und anlässlich des heutigen, erstmaligen SpongeBob-Tages hat LEGO das ""LEGO Icons SpongeBob Schwammkopf: Bikini Bottom Set** vorgestellt. Das in Zusammenarbeit mit Paramount Products & Experiences entwickelte Set enthält kultige Schauplätze, beliebte Figuren und Anspielungen auf Szenen aus der Serie und ist somit eine verspielte Hommage an den Geist und den Humor von Bikini Bottom.

Das Set umfasst 1'794 Elemente und enthält die bekanntesten Schauplätze von Bikini Bottom. Darunter fallen SpongeBobs fröhliches Ananas-Zuhause, das von der Osterinsel inspirierte Haus von Thaddäus und Patricks berühmter "minimalistischer" Felsen. Eine farbenfrohe Szene aus den Quallenfeldern rundet das Modell ab und erweckt die sonnenverwöhnte, leicht surreale Unterwasserwelt zum Leben, die das Publikum seit mehr als 25 Jahren unterhält.

Hinter jeder Fassade verbirgt sich zudem eine wahre Fundgrube an Details. Man kann in SpongeBobs Haus, ein komplett eingerichtetes Wohn- und Schlafzimmer auffinden, eine Krabbenburger-Pause einlegen, Thaddäus’ sorgfältig eingerichteten Wohnbereich begutachten oder das überraschende Interieur unter Patricks Felsen entdecken.

Fans können ausserdem legendäre Momente mit einer Reihe beliebter Figuren nachstellen, darunter die Minifiguren von SpongeBob, Patrick und Thaddäus, sowie die aus kleinen Steinen zusammensetzbaren Figuren Gary die Schnecke und KritzelBob, die für eine Prise Chaos sorgen. Das Set steckt voller liebevoller Anspielungen auf berühmte Momente der Serie. Fans können versteckte Details, wie das legendäre Bootmobil, Thaddäus’ Klarinette (bereit für einen weiteren Versuch, musikalische Grosstaten zu vollbringen) oder ein seltenes Porträt von Gary entdecken. Das Set lädt dazu ein, eine Welt wiederzuentdecken, in der das Alltägliche alles andere als gewöhnlich ist.

LEGO Icons SpongeBob Schwammkopf: Bikini Bottom

Produktnummer: 11386

Alter: 18+

Elemente: 1'794

UVP: 209.99 EUR / 239.00 CHF

Abmessungen: 24 cm hoch, 54 cm lang und 13 cm breit

Vorbestellungen: ab 14. Juli 2026, für alle:** 01. September 2026

LEGO BrickHeadz SpongeBob Schwammkopf

Produktnummer: 40858

Alter: 10+

Elemente: 72

UVP: 12.99 EUR / 14.90 CHF

Abmessungen: 8 cm hoch

**Vorbestellungen: ab 14. Juli 2026, für alle: 01. September 2026