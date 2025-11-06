LEGO: Kurs auf die Galaxie

Mit dem neuen LEGO Icons Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701-D Set feiert die LEGO Gruppe das nächste Kapitel legendärer Sci-Fi-Geschichte. Mit dem detailreich gestalteten Modell begeben sich Star-Trek- und LEGO Fans auf eine galaktische Mission voller Kreativität und erschaffen dabei eine beeindruckend Version des berühmten Sternenflotten-Raumschiffs.

Das 3'600-teilige Set überzeugt mit zahlreichen authentischen Details: einer abnehmbaren Kommandoscheibe, einem sekundären Rumpf, Warp-Gondeln mit roten und blauen Akzenten sowie einem öffnenden Shuttle-Hangar inklusive zweier Mini-Shuttlepods.

Neun detailreich gestaltete Minifiguren sind enthalten – darunter Captain Jean-Luc Picard, Commander William Riker, Worf, Data, Dr. Beverly Crusher, Geordi La Forge, Deanna Troi, Guinan und Wesley Crusher. Jede Figur verfügt über charakteristische Accessoires wie Phaser, Tricorder, Teetasse, Trompete oder die Katze „Spot“.

Als stilvolles Dekorationsobjekt präsentiert sich das Modell auf einem schrägen Display-Stand mit Infotafel sowie einer Minifiguren-Base mit Star Trek: The Next Generation-Branding.

Das Set erscheint pünktlich zum Start des LEGO Black Friday/Cyber Monday Events. Im Rahmen eines Livestreams gewähren LEGO Designer exklusive Einblicke in die Entstehung des Sets – mit einem Special-Auftritt von Schauspieler Jonathan Frakes („Commander Riker“), der zudem ein signiertes Exemplar verlost.

LEGO Icons Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701-D Set (10356):