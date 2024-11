Video zu nie veröffentlichten LEGO James Bond geteilt

Das LEGO-Universum hat sich bereits in unzählige Franchisen vorgewagt, die unterschiedlicher nicht sein können. Eins schaffte es jedoch nie in die Videospielwelt der bunten Bauklötze, nämlich das des beliebten Geheimagenten "007". Scheinbar arbeitete TT Games zumindest zeitweise an einem LEGO "James Bond"-Spiel, wie ein auf Reddit geteilter Trailer verrät. Um den nie veröffentlichten Trailer mit Ton zu sehen, müsst ihr auf den im Tweet oder in der Quelle zu dieser Meldung angegebenen Link klicken.

Wie Account 'LEGOGameMuseum' im angehefteten Kommentar ausführt, scheint es sich bei dem Trailer um einen "Pitch" zu handeln, also einen Vorschlag, der dem Mutterkonzern unterbreitet wurde. Die LEGO Group sah das Spiel jedoch als nicht geeignet für das LEGO-Universum. Der Annahme des Reddit-Posts, dass es sich bei dem "James Bond"-Projekt wohl um einen Plan für das dritte Jahr von "LEGO Dimensions" handelte, widerspricht 'LEGOGameMuseum'. Dies soll daher kommen, dass der Trailer lediglich in den Daten von "LEGO Dimensions" gefunden worden sei. Bei dem Vorschlag soll es sich jedoch um ein Standalone-Projekt gehandelt haben.