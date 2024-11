Leif's Adventure: Netherworld Hero erscheint Mitte Dezember

Der deutsche Indie-Entwickler OneManOnMars Art & Games gab heute den offiziellen Veröffentlichungstermin für "Leif's Adventure: Netherworld Hero" bekannt: Das Spiel erscheint am 19. Dezember 2024 für Nintendo Switch, PlayStation und PC.

Nach sieben Jahren harter Arbeit und Herzblut neigt sich die Entwicklung an "Leif's Adventure: Netherworld Hero" für Roman Fuhrer nun endlich dem Ende zu. Angetrieben von seiner Liebe zum Erzählen von Geschichten und seiner Leidenschaft für fesselnde, handgezeichnete Welten, und inspiriert von der nordischen Sagenwelt, hat er mit Herz und Seele als Solo-Entwickler eine unvergessliche Reise erschaffen. Jetzt ist es bald soweit und Spieler können in eine Welt eintauchen, in der Freundschaft und Tapferkeit an erster Stelle stehen.

"Nach mehr als sieben Jahren harter Arbeit fühlt es sich unwirklich an, endlich ein Erscheinungsdatum zu nennen! Ich bin ausser mir vor Begeisterung, dass das echte Abenteuer jetzt beginnen kann."

Roman Fuhrer, der Solo-Entwickler hinter "Leif's Adventure: Netherworld Hero"

"Leif’s Adventure: Netherworld Hero" ist ein handlungsorientiertes, kooperatives 2D-Action-Adventure, das die Macht der Freundschaft feiert und sich von der nordischen Sagenwelt inspirieren lässt. Spielt allein oder im Team mit einem Freund und wechselt nahtlos zwischen Leif und seinem treuen Begleiter Ghost, die beide über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen. Verteidigt euer Heimatdorf Hammerfall vor einer mysteriösen bösartigen Invasion, während ihr Fallen ausweicht, knifflige Rätsel löst, eure Ausrüstung verbesserst und neue Fähigkeiten freischaltet. Beginnt euer Abenteuer und werdet der Held, den die Unterwelt nie hat kommen sehen.