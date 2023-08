Lempo vorgestellt

PID Games und One Trick Entertainment kündigen "Lempo" für PS5 und den PC an. Einen Trailer bekommen wir auch gezeigt.

"Lempo" wurde von der finnischen Mythologie inspiriert. Du schlüpfst in die Rolle von Paul, der sich nach seinem Arbeitstag im Wald verläuft. Enthülle die Geschichten der Menschen, die zuvor in Metsänpeitto gefangen gehalten waren. Mache von dem Gebrauch, was du aufspüren kannst, um herauszufinden, was an diesem gespenstischen Ort vor sich geht und wie du wieder zu deinem Leben zurückkehren kannst, bevor dich der bösartige Wald verschlingt.

"Lempo" erscheint bereits am 7. September für die eingangs erwähnten Plattformen.