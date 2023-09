Lenovo: Gaming on the Go

Lenovo stellt das Lenovo Legion Go vor, das erste Windows-Gaming-Handheld-Gerät des Unternehmens, das euch mehr Freiheit gibt, zu spielen, wie - und wo - ihr wollt.

Lenovo Legion

Das Lenovo Legion Go wurde für Gamer entwickelt, die sich mit nichts weniger als erstklassigen technischen und visuellen Eigenschaften ihres Handhelds zufrieden geben. Zusammen mit den mit Mikro-OLED ausgestatteten neuen Lenovo Legion Glasses und dem neuen Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear Kopfhörer ist das Debüt des Lenovo Legion Go eine deutliche Erweiterung des Lenovo Legion Ökosystems von Gaming-Geräten, Monitoren, Zubehör, Software und Dienstleistungen, die es euch ermöglicht, euch in eure Spiele hineinzuversetzen.

"Wir sind sehr stolz darauf, dass Lenovo Legion durch den Erfolg und die Beliebtheit unserer Laptops, Tower-PCs, Monitore und Zubehörteile zu einer beliebten Marke für Gamer auf der ganzen Welt geworden ist. Wenn wir uns die Gaming-Landschaft ansehen, stellen wir fest, dass Gamer eine vielseitige und abwechslungsreiche Gruppe sind, und auch Lenovo Legion ist bestrebt, Gamer mit Lösungen zu versorgen, die zu ihnen passen. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf begannen wir vor über zwei Jahren mit der Entwicklung des Lenovo Legion Go, um Gamern auf der ganzen Welt die Möglichkeit zu geben, auf ihre Art zu spielen. Mit der Einführung des Lenovo Legion Go freuen wir uns, unser Lenovo Legion Gaming-Ökosystem um ein Gerät zu erweitern, das es Gamern ermöglicht auch unterwegs zu spielen."

Jun Ouyang, Lenovos Vice President und General Manager des Consumer Business Segments, Intelligent Devices Group.