Let it Die: Inferno jetzt erhältlich

Auf geht's in die Tiefen der Hölle! GungHo Online Entertainment und Supertrick Games haben mit "Let it Die: Inferno" einen neuen Teil des Rogue-lite-Survival-Action-Spiels für PC und PlayStation 5 veröffentlicht. Als direkte Fortsetzung des Kultklassikers, der Millionen von Spielern in seinen Bann gezogen hat, führt "Let it die: Inferno" die Serie in ein neues, nervenaufreibendes Kapitel.

Auf der Suche nach dem legendären "Auge des Sensenmannes", einem Schatz der genug Macht verleiht, um die Welt zu beherrschen, begeben sich die Spielerinnen und Spieler auf einen finsteren Abstieg in das Höllentor. Diese riesige, sich ständig verändernde Schlucht birgt zahlreiche Herausforderungen: seltsame Hybridkreaturen, feindliche Wissenschaftler, andere Spielerinnen und Spieler – und sogar die Zeit selbst.

Wir konnten "Let it Die: Inferno" bereits im September anspielen...