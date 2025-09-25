Let It Die Inferno vorgestellt

Beim gestrigen State of Play wurde auch "Let It Die Inferno" enthüllt. Einen sehenswerten Trailer hatte man gleichzeitig auch im Gepäck.

Im Gegensatz zum Vorgänger, in dem wir den furchterregenden Tower of Barbs erklommen, führt uns "Let It Die Inferno" auf einen Abstieg in die tiefsten, dunkelsten Tiefen der Hölle. Überleben ist dabei alles – sterben wir, finden wir uns ganz am Anfang wieder.

Wir schlüpfen in die Rolle eines unsterblichen Forschers, eines sogenannten Raiders, und begeben uns auf die Suche nach der Ultra-Energie, die im Hell Gate, einer riesigen Schlucht, die durch eine Katastrophe entstanden ist, verborgen ist. In "Let It Die Inferno" tauchen wir mit neuen Geschichten, erweiterten Hintergrundinformationen und noch mehr Uncle Death tiefer in die Welt der Serie ein.

Innerhalb des Höllentors ist dann alles möglich. Um zu überleben, müssen wir nicht nur groteske Kreaturen und menschliche Feinde in Nahkämpfen abwehren, sondern auch andere Spieler. Es handelt sich um ein Roguelite-Survival-Action-Spiel in einer chaotischen PvEvP-Umgebung. Bei jedem Abstieg wird dein Raider mit einer charakterspezifischen Waffe ausgerüstet, die wir gegen jede Waffe austauschen können, die wir während unserer Erkundung finden.

Alle Raider kämpfen dabei mit zwei Waffen, und die Kombination der Waffen in unseren Ausrüstungsplätzen schaltet neue Spezialangriffe frei. Es versteht sich von selbst, dass kein Spielerlebnis dem anderen gleicht: Die Anordnung der Stufen und die Platzierung der Gegenstände ändern sich bei jedem Abstieg, sodass wir eine strategische Kombination aus einzigartigen Waffen und Spezialfähigkeiten einsetzen müssen, um lebend davonzukommen.

Neben dem PvEvP-Modus innerhalb des Höllentors können wir unsere Überlebensfähigkeiten auch in Wettkämpfen gegen andere Spieler auf die ultimative Probe stellen.

"Let It Die Inferno" erschient am 3. Dezember für PS5 und den PC.