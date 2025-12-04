Let It Die Inferno: Post-Launch-Roadmap vorgestellt

Publisher GungHo Online Entertainment und Entwickler Supertrick Games haben die Post-Launch-Roadmap für "Let It Die Inferno" enthüllt. Diese bestätigt unter anderem drei Seasons mit vielen neuen Inhalten.

Jede Season in "Let It Die Inferno" erstreckt sich dabei über ungefähr drei Monate. Die erste beginnt noch in diesem Monat und wird unter anderem den neuen Modus namens "Hell Gate Threshold" ergänzen. In der zweiten Season, die irgendwann im März 2026 startet, gibt es zusätzlich auch neue Stage Layouts. Ausserdem können wir uns in diesem Rahmen auch auf den Star Dash Event freuen. Dasselbe gilt für die dritte Season, deren Beginn für Juni 2026 vorgesehen ist. Hier wird es auch frische Gegner und Bosse geben. Zusätzlich werden alle drei Seasons mit zahlreichen kosmetischen Items gefüllt.

Erst im November war auf der G-Star 2025 ein Story-Trailer zu "Let It Die Inferno" gezeigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Let It Die Inferno" erschien am 3. Dezember für PS5 und den PC.