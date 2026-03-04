Let it Die: Inferno: Staffel 2 beginnt am 10. März

GungHo Online Entertainment gab heute bekannt, dass die zweite Staffel von "Let it Die: Inferno" am 10. März um 9 Uhr MEZ startet. Sie führt neue PvE-Modi, Waffen, Gegner und System-Updates für den Rogue-lite-Survival-Action-Titel ein.

GOE bestätigte ausserdem, dass das Kult-Survival-Action-Spiel "Let it Die (2016)", das weltweit Millionen von Spielern anzog, noch in diesem Jahr seine Online-Dienste einstellen wird. Die Server werden am 31. August abgeschaltet. Im Herbst 2026 wird eine Offline-Version verfügbar sein.

Season 2

In Staffel 2 wird die Art und Weise erweitert, wie Spieler innerhalb vom Höllentor überleben (und sterben).

Neue Modi, gleiche Brutalität: In Staffel 2 gibt es zwei neue Möglichkeiten, sich in das Höllentor zu begeben. Im Solo-Modus (PvE) können sich Spielerinnen und Spieler alleine ins Abenteuer stürzen, um sich gegen die Dingster zu beweisen, während der Duo-Modus (PvE mit einem Freund) es Raidern ermöglicht, sich zusammenzuschliessen und Seite an Seite zu kämpfen. Und diejenigen, die glauben, bereits jeden Winkel des Höllentors zu kennen, sollten noch einmal darüber nachdenken. Die Positionen der Gegner auf der Karte haben sich verändert, sodass hinter jeder Ecke neue Herausforderungen warten.

Brutale neue Waffen: In Saison 2 werden drei Neuzugänge in das eigene Arsenal aufgenommen

Schild: Eine auf Verteidigung ausgerichtete Waffe mit einer versteckten Funktion. Wenn man sie mit beiden Händen hält, ändert sich ihre Blockstärke von „Hoch“ zu „Mittel“. Dadurch ist es möglich, Gegner zu kontern, die man normalerweise nicht angreifen könnte.

Vampirischer Baum: Eine Waffe, die normalerweise einen schweren Einzelangriff sowie einen aufgeladenen doppelten Drehschlag ausführt. Wenn sie für einen Todesstoss verwendet wird, verursacht sie mit einem Schlag einen „Fluch“ und eignet sich daher ideal für aggressive Duo-Folgeangriffe – und für leicht bösartige PvP-Spieler.

Dekotora: Eine massgeschneiderte Waffe, die aus einem Lkw gebaut wurde. Ja, einem Lastwagen. Sie verfügt über einen aufladbaren Angriff mit drei Stufen. Spielerinnen und Spieler können Gegner mit einem mächtigen Todesstoss ausschalten oder mit „Hellish Drive” einen beweglichen Angriff ausführen. Neue Gegenstände und Skins: In Staffel 2 gibt es jede Menge neue Anpassungsmöglichkeiten für den eigenen Raider und die Basis, darunter ein neuer Rucksack, Charms, Einrichtungsgegenstände und Emotes.

Start-Dash-Event: Spielerinnen und Spieler, die während des Event-Zeitraums den Endgegner besiegen, erhalten exklusive kosmetische Belohnungen.

Zielverfolgung: Nun können Spielerinnen und Spieler Gegner anvisieren und so während schneller Kämpfe das ausgewählte Ziel in der Bildmitte halten.

Weitere Features sind unter anderem Elite-Gegner mit leuchtenden oder blinkenden Augen, ein neues Meisterschaftssystem, verbesserte tägliche Quests sowie zusätzliche Handwerksplätze..