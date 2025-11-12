Let It Die Inferno: Atmosphärischer Trailer

Publisher GungHo Online Entertainment und Entwickler Supertrick Games haben für die morgen beginnende G-Star 2025 einen neuen Trailer zu "Let It Die Inferno" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier widmet man sich über eineinhalb Minuten lang der Story von "Let It Die Inferno". Dabei werden uns auch einzelne Charaktere und die Spielwelt gezeigt. Kurzweilige Gameplay-Impressionen runden das neue Material gelungen ab und machen Lust auf mehr.

"Let It Die Inferno" war bei einer State of Play-Ausgabe im September enthüllt worden. Unsere damalige Meldung dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Let It Die Inferno" erschient am 3. Dezember für PS5 und den PC.