Let It Die Inferno: Zeitlich begrenzte PC-Demo in Aussicht

Knapp einen Monat nach der offiziellen Enthüllung haben Publisher GungHo Online Entertainment und Entwickler Supertrick Games schon eine Demo von "Let It Die Inferno" für den PC in Aussicht gestellt. Sie wird jedoch nur zeitlich begrenzt erhältlich sein.

Die PC-Demo von "Let It Die Inferno" ist demnach ab dem 13. Oktober um 19 Uhr verfügbar. Genau acht Tage ist der Spass aber auch schon wieder vorbei. Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal knapp eineinhalb Minuten lang unter anderem mit In-Game-Sequenzen darauf ein.

In der spielbaren Demo zu "Let It Die Inferno" erkunden wir nicht nur die chaotischen Tiefen des Höllentors und kämpfen uns durch sie hindurch, sondern erhalten auch einen Eindruck vom gesamten Gameplay-Ablauf. Wir besuchen dabei etwa Iron Perch, um einzukaufen, unsere Körperbeherrschung zu verbessern und vieles mehr.

"Let It Die Inferno" erscheint am 3. Dezember für PS5 und den PC.