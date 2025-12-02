Let it Die: Offline-Version angekündigt

Publisher GungHo Online Entertainment und Entwickler Supertrick Games haben eine Offline-Version von "Let it Die" in Aussicht gestellt. Erste Details dazu verriet man ebenfalls.

Demnach möchte man mit der Offline-Version von "Let it Die" einen lange gehegten Wunsch der Fans endlich in die Tat umsetzen. Da die Arbeiten daran jedoch erst kürzlich begonnen haben, kann man leider noch nichts zum Releasetermin sagen. Das wird sich aber natürlich zu gegebener Zeit ändern.

Eine grosse Sorge kann man aber bereits nehmen, denn es wird möglich sein, die Spielstände aus der jetzigen Online- in die Offline-Version von "Let it Die" zu übernehmen. Es wird also niemand komplett von vorne anfangen müssen.

"Let it Die" erschien am 3. Dezember 2016 für PS4. Die PC-Umsetzung folgte am 26. September 2018.