Let it Die: Server-Abschaltung im September

Publisher GungHo Online Entertainment und Entwickler Supertrick Games kündigen an, dass die Server von "Let it Die" im September abgeschaltet werden. Aber das ist noch nicht das Ende der Neuigkeiten zu dem Titel.

Demnach werden die Server von "Let it Die" am 1. September abgeschaltet. Aber keine Angst, die Offline-Version des Titels wird irgendwann im Herbst veröffentlicht und Spielstände können übernommen werden. Weitere Details dazu werden aber natürlich noch bekanntgegeben.

Die Offline-Version von ""Let it Die" war bereits im Dezember 2025 enthüllt worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Let it Die" erschien am 3. Dezember 2016 für PS4. Die PC-Umsetzung folgte am 26. September 2018.