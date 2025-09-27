Lethal Honor: Order of the Apocalypse bekommt Release-Termin

Das 2022 angekündigte "Lethal Honor: Order of the Apocalypse" ist nun bereit, an den Start zu gehen. Wie Publisher HandyGames und Entwicklerstudio Viral Studios kommunizieren, erscheint das Action-Adventure-Roguelite in einer düsteren post-apokalyptischen Welt am 07. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Es bleibt bei der rein englischen Vertonung mit deutschen Untertiteln bei Bedarf, zwischenzeitig gibt es jedoch eine deutsche Beschreibung des Spiels, die ihr weiter unten findet.

Über Lethal Honor: Order of the Apocalypse

"Lethal Honor - Order of the Apocalypse ist ein anspruchsvolles Hack ‘n’ Slash-Roguelite mit übernatürlichen Kreaturen, rasanten Nahkämpfen und mächtigen Fähigkeiten. Werde Teil einer Geheimorganisation, die das Paranormale untersucht und für das Überleben der Menschheit kämpft.

MACH DICH BEREIT, DIE WAHRHEIT ZU ENTDECKEN

Handgezeichnete Comic-Panels fügen sich nahtlos in das Gameplay ein, um dich vollständig in eine düstere Geschichte voller Mysterien und Intrigen eintauchen zu lassen. Mit jedem Versuch und jedem Tod deckst du mehr von den Gefahren auf Wolf Island und von den Geheimnissen, die sie birgt.

ERLEBE DIE MYSTERIEN

Entdecke die verstörenden Geheimnisse von Lethal Honor durch eine Geschichte, die während deinen Runs durch die verschiedenen Biome der Insel stattfindet. Wechsle zwischen verlorenen Agenten und Schlüssel-Agenten, die ihre eigenen Geschichten durchleben, während du herausfindest, was auf der Insel passiert.

KNALLHARTE, RASANTE KÄMPFE

Entdecke die verstörenden Geheimnisse von Lethal Honor in einer Geschichte, die während deiner Runs durch die verschiedenen Biome erzählt wird. Wechsle zwischen Verlorenen und Schlüssel-Agenten, die ihrer eigenen Erzählung folgen, während du herausfindest, was auf der Insel vor sich geht.

Willkommen bei Lethal Honor - Order of the Apocalypse!"