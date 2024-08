Let's Build a Dungeon angekündigt

Entwickler Springloaded Software, dem wir schon "Let's Build a Zoo" verdanken, hat jetzt dessen Quasi-Nachfolger "Let's Build a Dungeon" vorgestellt. Was sich dahinter verbirgt, zeigt der erste Trailer.

Hier werden wir eineinhalb Minuten lang auf "Let's Build a Dungeon" eingestimmt. Dabei gibt es hauptsächlich Gameplay zu sehen.

Als frischgebackener MMORPG-Entwickler müssen wir in "Let's Build a Dungeon" eine Fantasy-Welt erschaffen, welche die virtuellen Spieler nicht mehr loslässt und gleichzeitig Geld in die Kasse spült. Wir heissen sie in unserer Welt willkommen und erleben, wie ihre Abenteuer ihren Lauf nehmen.

"Let's Build a Dungeon" ist noch unterminiert, aber für Xbox und den PC in Entwicklung.