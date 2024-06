Let's School: Konsolenfassungen terminiert

Die Konsolenumsetzungen von "Let's School" sind bereit seit April angekündigt. Jetzt haben PM Studios und Pathea Games auch einen konkreten Releasetermin dafür verkündet.

Demnach ist "Let's School" ab 16. Juli in digitaler Form auch für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch erhältlich. Eine verpackte Version soll noch in diesem Jahr folgen.

In "Let's School" übernehmen wir die Rolle eines Schulleiters, der die Aufgabe hat, seine alte Schule wieder aufzubauen und diese auch zu verwalten. Das Spiel bietet dafür zwei zentrale Mechaniken, nämlich den Bau und die Gestaltung der Schule und die Verwaltung der Dynamik von Schülern und Lehrern. Zusammengefasst haben wir es also hier mit einer waschechten Schul-Management-Simulation zu tun.

"Let's School" erschien bereits am 27. Juli 2023 für den PC.