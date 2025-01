Let’s Sing 2025: Neue Musik für ein neues Jahr

Das neue Jahr beginnt für Karaoke-Fans mit einem Paukenschlag: die zweite VIP-Pass-Erweiterung für "Let's Sing 2025" erscheint heute und fügt noch mehr unvergessliche Hits hinzu, um den Winterblues zu besiegen.

Der VIP-Pass ist die Eintrittskarte zu einer wachsenden Bibliothek mit 171 Titeln, welche die grössten internationalen und lokalen Hits mit zeitlosen Karaoke-Klassikern kombiniert. Damit wird jede Veranstaltung zu einem unvergesslichen Sing-Off, egal ob man ein erfahrener Sänger oder ein Karaoke-Neuling ist.

In dieser zweiten Erweiterung gesellen sich Pop-Klassiker wie "Leave The Door Open" von Bruno Mars, Anderson .Paak & Silk Sonic, "Dancing Queen" von ABBA und „Alles nur geklaut“ von Die Prinzen zu Hits wie "Someone You Loved" von Lewis Capaldi, "Bad Romance" von Lady Gaga, "Auf uns" von Andreas Bourani und "Major Tom (Völlig losgelöst)" von Peter Schilling.

Die 35 neuen Songs

Johannes Oerding - An guten Tagen

Helene Fischer - Achterbahn

LINA - Egoist

Andreas Bourani - Auf anderen Wegen

Olivia Rodrigo - Good 4 U

Benson Boone - Beautiful Things

Ariana Grande - yes, and?

Justin Bieber - Love Yourself

Florian Künstler - Kleiner Finger Schwur

HAVA - Sag mir nicht

Dardan & Azet - Malli

Der König der Löwen - Hakuna Matata

Alannah Myles - Black Velvet

Cascada - Everytime We Touch

Jung Kook - Standing Next to You

Lewis Capaldi - Forget Me

Philipp Poisel - Ich will nur

SDP feat. Adel Tawil - Ich will nur dass du weisst

Falco - Rock Me Amadeus

Revolverheld feat. Marta Jandová - Halt Dich an mir fest

Calum Scott - You Are The Reason

Kenya Grace - Strangers

FIFTY FIFTY - Cupid

Muse - Uprising

Max Giesinger - 80 Millionen

Vanessa Mai ft. Sido - Happy End

Silbermond - Das Beste

Florence + The Machine - Dog Days Are Over

Peggy Gou - (It Goes Like) Nanana

Alessandra - Queen of Kings

OneRepublic - I Ain't Worried

Ed Sheeran - The A Team

Milky Chance - Stolen Dance

Billie Eilish - What Was I Made For?

The Cranberries - Zombie

"Let's Sing 2025" ist für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich.