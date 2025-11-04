Let's Sing 2026 im Launch-Trailer

Übernehmt die Bühne solo, teilt euch das Mikrofon im Duett oder verwandelt euer Wohnzimmer in eine Party für bis zu vier Spielern. Mit einer Mischung aus unterhaltsamen lokalen Modi und dem Online-Event LS Fest bietet "Let’s Sing 2026" für jede Stimme und jedes Talent die passende Herausforderung.

Verwendet Mikrofone oder verbindet einfach eure Smartphones über die kostenlose "Let’s Sing Companion App" – zusätzliche Hardware ist nicht nötig.

Mit über 180 Songs, die über den VIP-Pass verfügbar sind, bietet "Let’s Sing 2026" eine ständig wachsende Sammlung aus internationalen Chart-Hits, zeitlosen Klassikern und beliebten lokalen Liedern. Jedes Spiel enthält einen kostenlosen Monat VIP-Pass, damit ihr sofort Zugang zu einer ganzen Welt voller Musik habt.

"Let’s Sing 2026" ist für Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.