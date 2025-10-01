Let's Sing 2026 angekündigt

Viele Superhits für die ultimative Karaoke-Party

Voxler und PLAION kündigen "Let's Sing 2026" für PS5, Xbox Series X und Switch an. Einen Trailer dazu hat man simultan auch im Gepäck.

Hier werden wir 51 Sekunden lang auf "Let's Sing 2026" eingestimmt. Dabei verspricht man das ultimative Karaoke-Erlebnis und zeigt natürlich auch einige Songs aus der Compilation. Pünktlich zur Weihnachtszeit verwandelt "Let’s Sing 2026" damit jedes Wohnzimmer in eine Bühne.

Mit 35 Chart-Hits ist für jeden etwas dabei – von modernen Hits bis hin zu zeitlosen Klassikern:

  • Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER
  • Chappell Roan – HOT TO GO!
  • Lewis Capaldi – Wish You The Best
  • Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry
  • Coldplay – ALL MY LOVE
  • Noah Kahan – Stick Season
  • Benson Boone – Slow It Down ...und viele mehr!

Die wichtigste Info zum Schluss: "Let's Sing 2026" wird ab 4. November erhältlich sein.

Quelle: Pressemitteilung
