Let's Sing 2026 angekündigt

Voxler und PLAION kündigen "Let's Sing 2026" für PS5, Xbox Series X und Switch an. Einen Trailer dazu hat man simultan auch im Gepäck.

Hier werden wir 51 Sekunden lang auf "Let's Sing 2026" eingestimmt. Dabei verspricht man das ultimative Karaoke-Erlebnis und zeigt natürlich auch einige Songs aus der Compilation. Pünktlich zur Weihnachtszeit verwandelt "Let’s Sing 2026" damit jedes Wohnzimmer in eine Bühne.

Mit 35 Chart-Hits ist für jeden etwas dabei – von modernen Hits bis hin zu zeitlosen Klassikern:

Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER

Chappell Roan – HOT TO GO!

Lewis Capaldi – Wish You The Best

Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry

Coldplay – ALL MY LOVE

Noah Kahan – Stick Season

Benson Boone – Slow It Down ...und viele mehr!

Die wichtigste Info zum Schluss: "Let's Sing 2026" wird ab 4. November erhältlich sein.