Level Infinite kündigt weiteren Showcase an

Level Infinite hat jetzt einen weiteren Showcase angekündigt. Er hört, wie schon im Juli, auf den Namen "Into the Infinite" und wird am 21. August um 19 Uhr bei YouTube und Twitch ausgestrahlt.

Beschreibung

Beim Showcase wird es exklusiven Updates von Level Infinite und Tencents Partner Studios zu sehen geben. An konkreten Titeln werden in der zugehörigen Pressemitteilung "Dune: Awakening", "Exoborne", "Soulframe" und "Warframe" genannt. Da aber explizit auch von vielen weiteren Titeln die Rede ist, darf munter spekuliert werden, was noch gezeigt wird. Über den Umfang von "Into the Infinite" ist dagegen leider nichts bekannt.

Welche Titel würdet ihr euch für den "Into the Infinite"-Showcase wünschen?