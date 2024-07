Level Infinite: Showcase angekündigt

Level Infinite hat bereits für morgen einen eigenen Showcase angekündigt. Er kann ab 14:40 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.

Besagter Showcase hat den Namen "Into the Infinite: A Level Infinite Showcase 2024". Was gezeigt wird, ist natürlich noch streng geheim und im Pressetext wird diesbezüglich nur nebulös von ersten Trailern, Updates zu bestehenden Spielen, Ankündigungen und vielem mehr gesprochen. Es darf bis zur Ausstrahlung also fleissig spekuliert werden und das ja eigentlich auch immer schön, oder?

Welche Titel würdet ihr euch für den kommenden Showcase von Level Infinite wünschen?