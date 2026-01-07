The Liar Princess and the Blind Prince auch für PC

NIS America hat eine PC-Portierung von "The Liar Princess and the Blind Prince" in Aussicht gestellt. Ein ungefähres Releasefenster dafür hat man gleichzeitig auch genannt.

Demnach wird "The Liar Princess and the Blind Prince" irgendwann Anfang dieses Jahres auch für den PC erhältlich sein. Da zu inhaltlichen oder technischen Unterschieden nichts gesagt wird, gehen wir von einer originalgetreuen 1:1-Portierung aus. Seinen Charme sollte das Adventure aber ohne Probleme auch auf dieser Plattform entfalten können.

"The Liar Princess and the Blind Prince" ist hierzulande bereits seit dem 12. Februar 2019 für PS4 und Switch erhältlich. Ob abseits des PCs weitere Umsetzungen folgen werden, ist bisher noch unklar.