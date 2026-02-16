The Liar Princess and the Blind Prince im März auch für PC

NIS America hat einen Erscheinungstermin für die PC-Umsetzung von "The Liar Princess and the Blind Prince" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis März gedulden.

So wird "The Liar Princess and the Blind Prince" ab 11. März auch für den PC erhältlich sein. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht. Dieser stimmt uns fast zwei Minuten lang mit In-Game-Sequenzen auf die Portierung ein und macht Lust auf mehr.

Die PC-Umsetzung von "The Liar Princess and the Blind Prince" war im Januar vorgestellt worden. Unsere damalige Meldung zu diesem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"The Liar Princess and the Blind Prince" ist hierzulande bereits seit dem 12. Februar 2019 für PS4 und Switch erhältlich.