LibertÃ© fÃ¼r Xbox Series verfÃ¼gbar

Der an die Französischen Revolution angelehnte Deckbuilder-Roguelite "Liberté" ist neuerdings auch auf der Xbox Series X/S verfügbar. Das ursprünglich auf dem PC erschienene Hack’n’Slash mit von H.P. Lovecraft und den Filmen von David Cronenberg inspirierten Horrorelementen wurde von dem polnischen Entwicklerstudio Superstatic entwickelt und soll in den kommenden Monaten auch für PlayStation 5 erscheinen. Für den Release ist Ultimate Games S.A. zuständig.

Über Liberté

" "Liberté" ist ein Deckbuilder-Roguelite, das in Paris zur Zeit der Französischen Revolution spielt. Kämpfe dich als Durchschnittsbürger Rene durch die Pariser Strassen, der in eine massive Verschwörung zwischen den vier einflussreichsten Fraktionen der Stadt verstrickt wird. Sammle Karten, schliesse Bündnisse und entdecke die Wahrheit hinter Lady Bliss, der rätselhaften Invasorin aus einer fremden Dimension.

Das Paris des 18. Jahrhunderts befindet sich inmitten geschichtsträchtiger Ereignisse. Der König ist nicht mehr. Die Krone verschwunden. Du wachst in einer von Lady Bliss heimgesuchten Welt auf – einem ausserweltlichen Wesen, das während der Krönung von Prinz Phillip aus dem Nichts erschien. Lady Bliss will, dass du eine würdige Kronerbin oder einen würdigen Kronerben findest. Warum wird ausgerechnet ein Niemand wie Rene auserkoren, den nächsten Herrscher zu finden?

Entwickle deinen eigenen Spielstil mit Karten und Skins

Mische und kombiniere aus mehr als 100 Fähigkeiten- und Talente-Karten. Fahre alle Geschütze auf, schneide dir den Weg mit Klingen und Äxten frei, erschlage deine Feinde mit einer Gitarre und singe das Lied der Revolution! Spiele in Renes menschlicher Form oder nutze die Hautwandler-Fähigkeit, um eine dieser Figuren zu spielen: Meisterjäger Victor, Stammeskriegerin Flea oder Rebellenführerin Ana. Du wirst aber auch auf mächtige Feinde stossen und den Flüchen von Bliss ausgesetzt sein. Sei also gut für das Schlachtfeld gerüstet.

Lüfte das grausame Geheimnis von Bliss

Lady Bliss ist aus dem Nichts aufgetaucht und hat sich im Bliss verschanzt – einer Cronenberg’schen Unterwelt, die nur du betreten kannst. Die Gärten von Bliss sind gefährliche Orte, bewacht von den allmächtigen Eldritches. Doch während du nach der Pfeife des Monsters tanzt, erfährst du allmählich, wer Lady Bliss ist und warum sie gerade dich für ihre geheime Mission wählte.

Vertiefe dich in über 40 Stunden an Dialogen

Das von realen Ereignissen, Figuren und Bauwerken der Französischen Revolution inspirierte Spiel "Liberté" entführt dich in eine Welt am Rande des Untergangs. In den mehr als 40 Stunden Spielzeit wirst du Zeuge von Body-Horror, wirst in politische Machenschaften und Attentatsversuche verwickelt und darfst miterleben, wie Madame Guillotine eine Blutspur hinterlässt."