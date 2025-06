"Lies of P: Overture" dient als Prequel zu "Lies of P" und versetzt einen in die letzten grossen Tage von Krat, der Stadt aus dem Hauptspiel, bevor sie in Schutt und Asche verfallen ist. Zur aktuellen Veröffentlichung der Erweiterung gibt es auch gleich noch einen passenden Launch-Trailer.

Heute gab es nicht nur einen Launch-Trailer für die Erweiterung zu "Lies of P" sondern die Erweiterung wurde zum gleichen Zeitpunkt auch auf den digitalen Marktplätzen veröffenlicht.