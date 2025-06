Lies of P: Overture kriegt bald ein Update

Gross war die Freude, als am Wochenende überraschend der Overture-DLC für "Lies of P" veröffentlicht wurde. Doch danach regte sich auch die Kritik der Spieler an der Erweiterung.

So wurde hauptsächlich der teilweise harsche Schwierigkeitsgrad der Overture-Erweiterung für "Lies of P" kritisiert. Entwickler Neowiz hat bereits reagiert und ein Update in Aussicht gestellt, welches den DLC leichter macht. Einen konkreten Termin dafür kann man jedoch noch nicht nennen, da hierfür natürlich komplexere Tests vonnöten seien.

"Lies of P: Overture" dient als Prequel zu "Lies of P" und versetzt einen in die letzten grossen Tage von Krat, der Stadt aus dem Hauptspiel, bevor sie in Schutt und Asche verfallen ist.

"Lies of P" bietet eine Welt voller Spannung, ein tiefgreifendes Kampfsystem und eine packende Geschichte. Begleite und erlebe Pinocchios Reise zur Menschlichkeit. Du musst andere anlügen, um menschlich zu werden. Inspiriert von der Geschichte von Pinocchio, ist "Lies of P" ein Action-Soulslike-Spiel, das in einer dunklen Belle-Epoque-Welt spielt. Die Menschheit ist verloren in einer einst schönen Stadt, die nun zu einer lebenden Hölle geworden ist.

"Lies of P" erschien am 19. September 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.