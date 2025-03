Lies of P: Ungefährer Umfang der Overture-Erweiterung

Neowiz hat jetzt in Person von Game Director Jiwon Choi den ungefähren Umfang der kommenden Overture-Erweiterung für "Lies of P" verraten. Die Angabe richtet sich jedoch an erfahrene Spieler.

Demnach sollten wir mit der Overture-Erweiterung für "Lies of P" zwischen 15 und 20 Stunden beschäftigt sein. Wer jedoch wirklich alles sehen möchte, sollte noch etwas mehr Zeit einplanen, erklärt Choi. Releasefenster für den DLC ist momentan der Sommer.

"Lies of P" bietet eine Welt voller Spannung, ein tiefgreifendes Kampfsystem und eine packende Geschichte. Begleite und erlebe Pinocchios Reise zur Menschlichkeit. Du musst andere anlügen, um menschlich zu werden. Inspiriert von der Geschichte von Pinocchio, ist "Lies of P" ein Action-Soulslike-Spiel, das in einer dunklen Belle-Epoque-Welt spielt. Die Menschheit ist verloren in einer einst schönen Stadt, die nun zu einer lebenden Hölle geworden ist.

"Lies of P" erschien am 19. September 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.