Lies of P bleibt Einzelspieler-Erlebnis

Director Choi Ji-won hat jetzt klargestellt, dass "Lies of P" ein Erlebnis für Einzelspieler bleibt. Das muss jedoch nicht zwangsläufig für künftige Projekte gelten.

Choi Ji-won gibt gleichzeitig zu, dass er am Network-Test von "Elden Ring: Nightreign" teilgenommen habe und es erfrischend fand. Dadurch habe er auch den Eindruck gewonnen, dass FromSoftware ständig versuche, die Grenzen zu verschieben. Im gewissen Sinne wolle man dies mit dem kommenden Overture-DLC für "Lies of P" auch versuchen.

"Lies of P" bietet eine Welt voller Spannung, ein tiefgreifendes Kampfsystem und eine packende Geschichte. Begleite und erlebe Pinocchios Reise zur Menschlichkeit. Du musst andere anlügen, um menschlich zu werden. Inspiriert von der Geschichte von Pinocchio, ist "Lies of P" ein Action-Soulslike-Spiel, das in einer dunklen Belle-Epoque-Welt spielt. Die Menschheit ist verloren in einer einst schönen Stadt, die nun zu einer lebenden Hölle geworden ist.

"Lies of P" erschien am 19. September 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.