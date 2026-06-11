Lies of P: Complete Edition offenbar vollständig auf der Softwarekarte

Gute Neuigkeiten gibt es zur kommenden Complete Edition von "Lies of P". Wie es aussieht, wird diese nämlich vollständig auf der Softwarekarte enthalten sein.

Entwickler Neowiz hat sich bisher zwar noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert, aber mehrere Websites berichten inzwischen mit Berufung auf den Packshot, dass die Complete Edition von "Lies of P" komplett auf der Softwarekarte enthalten sein wird. Ein zusätzlicher Download ist also nicht nötig. Das ist löblich, da gerade Third-Party-Hersteller heutzutage aus Kostengründen gerne auf die günstigeren, aber bei den Spielern eher unbeliebten, Game-Key-Cars zurückgreifen.

Die Complete Edition von "Lies of P" war vorgestern bei einer Direct-Ausgabe offiziell für Switch 2 vorgestellt worden. Unsere Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

Die Complete Edition von "Lies of P" erscheint am 6. August für Switch 2.