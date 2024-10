Lies of P: Entwickler erklärt Verbesserungen auf der PlayStation 5 Pro

Wir wissen schon länger, dass auch "Lies of P" von den Vorzügen der PlayStation 5 Pro profizieren wird. Entwickler Neowiz hat jetzt erklärt, was das genau bedeutet.

Demnach wird die Bildrate von "Lies of P" auf der PlayStation 5 Pro im Qualitätsmodus um etwa 30 Prozent besser sein, so Neowiz. Der Performancemodus wird dagegen native 4K-Auflösung bieten.

"Lies of P" bietet eine Welt voller Spannung, ein tiefgreifendes Kampfsystem und eine packende Geschichte. Begleite und erlebe Pinocchios Reise zur Menschlichkeit. Du musst andere anlügen, um menschlich zu werden. Inspiriert von der Geschichte von Pinocchio, ist "Lies of P" ein Action-Soulslike-Spiel, das in einer dunklen Belle-Epoque-Welt spielt. Die Menschheit ist verloren in einer einst schönen Stadt, die nun zu einer lebenden Hölle geworden ist.

"Lies of P" erschien am 19. September 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.