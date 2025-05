Gratis-Update für Lies of P kommt

Neben dem Overture-DLC wird auch ein kostenloses Update für "Lies of P" erscheinen. Näher terminiert ist dieses bisher jedoch leider noch nicht.

Besagtes Gratis-Update für "Lies of P" wird demnach neue Schwierigkeitsgrade ergänzen, um die Zugänglichkeit des Soulslike zu verbessern. Die beiden einfacheren Schwierigkeitsgrade heissen dabei "Butterfly's Guidance" und "Awakened Puppet" während der Standard-Schwierigkeitsgrad auf den Namen "Legendary Stalker" hört. Wer die wahre Herausforderung sucht, kann sich zudem in zwei Boss Rush Modi austoben.

"Lies of P" bietet eine Welt voller Spannung, ein tiefgreifendes Kampfsystem und eine packende Geschichte. Begleite und erlebe Pinocchios Reise zur Menschlichkeit. Du musst andere anlügen, um menschlich zu werden. Inspiriert von der Geschichte von Pinocchio, ist "Lies of P" ein Action-Soulslike-Spiel, das in einer dunklen Belle-Epoque-Welt spielt. Die Menschheit ist verloren in einer einst schönen Stadt, die nun zu einer lebenden Hölle geworden ist.

"Lies of P" erschien am 19. September 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.