Lies of P: Frisches Gameplay

Publisher Neowiz hat neues Gameplay aus "Lies of P" ins Netz gestellt. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns über siebeneinhalb Minuten lang die einzelnen Waffen aus "Lies of P" demonstriert. Dazu passende Gameplaysequenzen sind ebenfalls zu sehen.

"Lies of P" bietet eine Welt voller Spannung, ein tiefgreifendes Kampfsystem und eine packende Geschichte. Begleite und erlebe Pinocchios Reise zur Menschlichkeit. Du musst andere anlügen, um menschlich zu werden. Inspiriert von der Geschichte von Pinocchio, ist "Lies of P" ein Action-Soulslike-Spiel, das in einer dunklen Belle-Epoque-Welt spielt. Die Menschheit ist verloren in einer einst schönen Stadt, die nun zu einer lebenden Hölle geworden ist.

"Lies of P" erscheint am 19. September für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und PC.