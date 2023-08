Lies of P mit mehreren Enden

"Lies of P" gehört zu den Spielen, von denen wir schon länger nicht mehr wirklich etwas gehört haben, obwohl sie schon bald verfügbar sein werden. Das hat sich jetzt geändert.

So hat dessen Director Ji-Won Choi im Interview mit IGN verraten, dass "Lies of P" drei verschiedene Endsequenzen bieten wird. Das Vorbild "Bloodborne" verfügte über die identische Anzahl und erhöhte dadurch den Wiederspielwert.

"Lies of P" bietet eine Welt voller Spannung, ein tiefgreifendes Kampfsystem und eine packende Geschichte. Begleite und erlebe Pinocchios Reise zur Menschlichkeit. Du musst andere anlügen, um menschlich zu werden. Inspiriert von der Geschichte von Pinocchio, ist "Lies of P" ein Action-Soulslike-Spiel, das in einer dunklen Belle-Epoque-Welt spielt. Die Menschheit ist verloren in einer einst schönen Stadt, die nun zu einer lebenden Hölle geworden ist.

"Lies of P" erscheint am 19. September für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und PC.