Lies of P: Zeitfenster für Erweiterungen

Wer "Lies of P" bereits gemeistert hat und diesbezüglich nach einer neuen Herausforderung sucht, sollte jetzt aufmerksam weiterlesen: Neowiz hat nämlich ein Zeitfenster für Erweiterungen verkündet.

So gibt Neowiz bekannt, dass im Laufe des zweiten Halbjahres Erweiterungen für "Lies of P" angedacht sind. Details dazu nannte man nicht. Es ist also bisher auch unklar, wieviele DLCs in der Mache sind.

"Lies of P" bietet eine Welt voller Spannung, ein tiefgreifendes Kampfsystem und eine packende Geschichte. Begleite und erlebe Pinocchios Reise zur Menschlichkeit. Du musst andere anlügen, um menschlich zu werden. Inspiriert von der Geschichte von Pinocchio, ist "Lies of P" ein Action-Soulslike-Spiel, das in einer dunklen Belle-Epoque-Welt spielt. Die Menschheit ist verloren in einer einst schönen Stadt, die nun zu einer lebenden Hölle geworden ist.

"Lies of P" erschien am 19. September 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.