Life by You bald im Early Access

Das Life Sim-Spiel von Paradox Interactive, "Life by You", wird am 4. Juni 2024 in den Early Access gehen. Der ursprüngliche Termin wurde um drei Monate verschoben, dies ermöglichte dem Entwicklerteam, den letzten Schliff an der Grafik der menschlichen Charaktere vorzunehmen und das Gameplay weiter zu verbessern. Spielende können Life by You zu ihrer Steam- und Epic Store-Wunschliste hinzufügen.

Life by You ist ein Lebenssimulationsspiel mit der kreativen Freiheit, unbegrenzte Geschichten erzählen zu können. Die Spielenden können das Leben der Menschen, die sie erschaffen, in einer offenen Spielwelt, in der alles anpassbar ist, gestalten und ausleben. Sie können ihre Haushalte erstellen, bauen ihre Häuser und erzählen die vielen Geschichten des Lebens. Dank der Konversation in echter Sprache und der Möglichkeit, von der Third-Person-Perspektive zur direkten Steuerung des Spiels zu wechseln, können die Spielenden eine emotionale Verbindung zu ihren Menschen aufbauen. Das Spiel beinhaltet umfangreiche Creator- und Editor-Tools wie Charakter-Editor, Objekt-Designer, Sprachbäume und vieles mehr, die den Spielenden zur Verfügung stehen, um das Spiel zu modifizieren und an die eigene Geschichte anzupassen.

"Das Herzstück von Life by You ist die Community. Wir haben eine Sandbox geschaffen, in dem die Spielenden jede Geschichte erzählen können, die sie wollen. Von zutiefst persönlichen, esoterischen oder Fan-Fiction, sie können das Leben in vollen Zügen geniessen - oder die Regeln brechen, wenn ihnen danach ist!"

Rod Humble, General Manager von Paradox Tectonic