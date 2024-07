Life by You: CEO von Paradox gesteht Fehler ein

Der CEO von Paradox, Fredrik Wester, hat jetzt im Zusammenhang mit der Einstellung von "Life by You" einige Fehler eingestanden. Der potenzielle Konkurrent der "Sims"-Reihe war im Juni gecancelt worden.

So gibt Wester unumwunden zu, dass man ausserhalb des Kerngeschäfts einige falsche Entscheidungen getroffen habe und dies in Zukunft ändere. Hierbei gehe es vor allem um die korrekte Gewichtung von konzeptionellem (hohem) Risiko und gleichzeitig ebenso hohen Kosten. Zuvor hatte es bereits Kritik an "Cities: Skylines 2" und "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" gegeben.

"Life by You" war eine Lebenssimulation in der ihr das Leben der von euch erschaffenen Menschen in einer offenen, anpassbaren Spielwelt gestaltet und erlebt. Ihr erschafft eure Haushalte, baut Häuser und erzählt die vielen Geschichten des Lebens. Dank echter Sprache und der Möglichkeit, zwischen Third-Person- und direkter Kontrolle zu wechseln, könnt ihr eine emotionale Verbindung zu "euren" Menschen aufbauen. Eine Vielzahl von Creator-Tools und Editoren ermöglicht es euch, jeden Aspekt eurer Erfahrung anzupassen und das virtuelle Leben in vollen Zügen zu geniessen - oder die Regeln zu brechen, wenn es euch danach ist.