Paradox Interactive hat den Early-Access-Start von "Life by You" erneut verschoben. Eigentlich sollte er am 4. Juni über die Bühne gehen.

In einem begleitenden Statement bezeichnet Paradox Interactive die Entscheidung für die erneute Verschiebung als nicht leicht - gerade auch deshalb, weil man wisse, wie sehr die Spieler "Life by You" herbeisehnten. Einen neuen Termin könne man jetzt jedoch leider noch nicht nennen.

"Life by You" ist eine Lebenssimulation in der ihr das Leben der von euch erschaffenen Menschen in einer offenen, anpassbaren Spielwelt gestaltet und erlebet. Ihr erschafft eure Haushalte, baut Häuser und erzählt die vielen Geschichten des Lebens. Dank echter Sprache und der Möglichkeit, zwischen Third-Person- und direkter Kontrolle zu wechseln, könnt ihr eine emotionale Verbindung zu "euren" Menschen aufbauen. Eine Vielzahl von Creator-Tools und Editoren ermöglicht es euch, jeden Aspekt eurer Erfahrung anzupassen und das virtuelle Leben in vollen Zügen zu geniessen - oder die Regeln zu brechen, wenn es euch danach ist.

"Life by You" ist aktuell für den PC in Entwicklung. Umsetzungen für die Konsolenwelt sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.