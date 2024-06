Life by You gecancelt

Publisher Paradox Interactive und Entwickler Paradox Tectonic haben "Life by You" jetzt komplett eingestampft. Zuvor war der Early-Access-Start der Lebenssimulation bereits mehrfach verschoben worden.

"Life by You" war im März 2023 mit einem ersten Teaser offiziell vorgestellt worden. Das Statement zur Einstellung des Projekts kommt von Mattias Lilja, Deputy CEO von Paradox Interactive, und liest sich folgendermassen:

"Leider haben wir beschlossen, die Veröffentlichung unserer lang erwarteten Lebenssimulation Life by You abzusagen. Diese Entscheidung ist uns unglaublich schwer gefallen und stellt ein klares Versagen von Paradox dar, sowohl unsere eigenen Erwartungen als auch die der Community zu erfüllen. Wir sind uns bewusst, dass dies einige grosse Fragen aufwirft; hier hoffen wir, zumindest ein wenig Licht in die Sache zu bringen, warum wir uns entschieden haben, das Projekt abzubrechen, anstatt es zu verschieben, wie wir es zuvor angekündigt hatten."

"Life by You ist schon seit langer Zeit in Arbeit und wir waren sehr begeistert von dem Versprechen und dem Potenzial dieses Spiels. Wir haben immer gehofft, dass es in der Lage sein würde, in diesem aufregenden und für uns neuen Genre Spuren zu hinterlassen. Deshalb haben wir uns entschieden, es zweimal zu verschieben, um dem Studio und dem Spiel eine faire Chance zu geben, das Potenzial, das wir gesehen haben, zu verwirklichen. Bei jeder Verzögerung haben wir schrittweise Verbesserungen gesehen, die uns im Nachhinein vielleicht dazu verleitet haben, uns auf Details zu konzentrieren, anstatt das Gesamtbild zu betrachten."

"Vor ein paar Wochen haben wir beschlossen, mit der Veröffentlichung des Early Access zu warten, um Life by You neu zu bewerten, da wir immer noch das Gefühl hatten, dass das Spiel in einigen wichtigen Bereichen Mängel aufwies. Obwohl eine zeitliche Verlängerung eine Option war, wurde uns nach dieser Pause, in der wir uns einen umfassenderen Überblick über das Spiel verschafft haben, klar, dass der Weg bis zu einer Veröffentlichung, der wir zuversichtlich entgegensehen, viel zu lang und ungewiss ist. Das soll nicht heissen, dass das Spiel keine vielversprechenden Qualitäten gezeigt hat; Life by You hatte eine Reihe von Stärken und die harte Arbeit eines engagierten Teams, das an deren Umsetzung gearbeitet hat. Wenn wir jedoch an einen Punkt kommen, an dem wir glauben, dass wir mit mehr Zeit nicht nahe genug an eine Version herankommen, mit der wir zufrieden wären, dann glauben wir, dass es besser ist, aufzuhören. Das ist natürlich hart und enttäuschend für alle, die ihre Zeit und ihren Enthusiasmus in dieses Projekt gesteckt haben, vor allem, wenn unsere Entscheidung so spät im Prozess fällt."

"Letztendlich ist es unsere Aufgabe, Spiele zu veröffentlichen, die unseren Spielern Spass machen, interessant sind und eine Herausforderung darstellen, und wir sollten bei jeder Entscheidung dieses Ziel vor Augen haben. Wenn wir das richtig machen, verdienen wir unseren Lohn. Wie können wir also sicherstellen, dass wir uns nicht wieder an diesem Punkt wiederfinden? Um ehrlich zu sein, gibt es keine wirklichen Garantien. Es ist schwierig, Spiele richtig zu machen, und wir werden mit Sicherheit Fehler machen, die sich im Nachhinein immer schmerzlich bemerkbar machen, die aber trotzdem nicht diese Grössenordnung erreichen sollten. Wir müssen uns genau ansehen, was uns hierher geführt hat, und sehen, was wir ändern müssen, um besser zu werden. Letztendlich bleibt unser Auftrag derselbe, und wir werden weiterhin alle erforderlichen Schritte unternehmen, um genau das zu erreichen."