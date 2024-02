Life by You verschoben

Paradox Tectonic hat das Datum des Early-Access-Starts von "Life by You" auf den 4. Juni 2024 verschoben. Die dreimonatige Verlängerung ermöglicht es dem Entwicklerteam, die Grafik der menschlichen Charaktere zu verfeinern und das Gameplay weiter zu verbessern. Die starke Community-Bindung, die das Studio aufgebaut und gepflegt hat, war eine treibende Kraft, um ein qualitativ hochwertiges Spiel zum Start des Early Access zu gewährleisten.

"Life by You" ist eine Lebenssimulation. Ihr könnt das Leben der Menschen, die ihr erschafft, in einer offenen Spielwelt, in der alles anpassbar ist, gestalten und ausleben. Ihr erstellt eure Haushalte, baut eure Häuser und erzählt die vielen Geschichten des Lebens.