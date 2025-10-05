Hinweis auf Life is Strange Titel für PlayStation 5

Altersfreigabe-Einträge zu nativen Ports gesichtet

News Karl Wojciechowski

"Life is Strange" begeistert Gamer-Herzen seit dem ersten Release im Jahr 2015. Nun sieht es so aus, dass wir bald "Life is Strange Remastered", "Life is Strange: Before the Storm Remastered" und "Life is Strange 2 Complete Season" in nativen Versionen auf der PlayStation 5 spielen werden können. Bei den derzeit verfügbaren handelt es sich um PlayStation 4 Versionen.

Die Titel "Life is Strange Remastered" und "Life is Strange: Before the Storm Remastered" stehen derzeit im PS Store lediglich in einem Bundle als "Life is Strange Remastered Collection" zur Verfügung. Es bleibt noch offen, ob dies so bleiben soll, oder die PlayStation 5 Versionen separat zur Verfügung stehen werden. Auch steht offen, ob Upgrades für Besitzer der PlayStation 4 Versionen angeboten werden, was in Vergangenheit bei anderen Spielen mal kostenpflichtig und mal kostenlos zur Verfügung stand.

Quelle: ESRB
