Hinweis auf Life is Strange Titel für PlayStation 5

"Life is Strange" begeistert Gamer-Herzen seit dem ersten Release im Jahr 2015. Nun sieht es so aus, dass wir bald "Life is Strange Remastered", "Life is Strange: Before the Storm Remastered" und "Life is Strange 2 Complete Season" in nativen Versionen auf der PlayStation 5 spielen werden können. Bei den derzeit verfügbaren handelt es sich um PlayStation 4 Versionen.

PS5 versions of the following three Life is Strange games have been rated by the ESRB:



LiS Remastered: https://t.co/mHSGwxEvkk

Before the Storm Remastered: https://t.co/mHSGwxEvkk

LiS2 Complete Season: https://t.co/ZhkYCwzsGZ



(Currently they're only on PS4 gen.) pic.twitter.com/M5Qz2BPamr — Gematsu (@gematsu) October 3, 2025

Die Titel "Life is Strange Remastered" und "Life is Strange: Before the Storm Remastered" stehen derzeit im PS Store lediglich in einem Bundle als "Life is Strange Remastered Collection" zur Verfügung. Es bleibt noch offen, ob dies so bleiben soll, oder die PlayStation 5 Versionen separat zur Verfügung stehen werden. Auch steht offen, ob Upgrades für Besitzer der PlayStation 4 Versionen angeboten werden, was in Vergangenheit bei anderen Spielen mal kostenpflichtig und mal kostenlos zur Verfügung stand.